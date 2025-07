La “todopoderosa”: Sarabia esquivó una guerra con Benedetti y tres grandes escándalos, pero no logró terminar el Gobierno, ¿qué sigue?

Once años después, Sarabia escogió otra familia: la del primer gobierno de izquierda en Colombia. Lo hizo al lado de Armando Benedetti. Tras graduarse de la universidad, Sarabia caminaba entre Dios y “el diablo”. Su primera aproximación a Gustavo Petro fue la campaña electoral. Benedetti sorprendió un día anunciando desde el Congreso que apoyaría a Petro y, su principal asesora, según dijo el entonces congresista en los audios del escándalo revelados por Semana en 2023, no quería que ese fuese el candidato a sumarse en la carrera electoral.

Una vez en el poder, la joven asesora política logró ser la coordinadora de la administración. Sarabia era la directora de la orquesta en la ausencia del presidente, le pedía explicaciones y resultados a los ministros y los llamó incluso para notificarles la decisión de que ya no iban más. Eso sucedió con el primer grupo del gabinete que se fue: Cecilia López, Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo. Aunque en Colombia hubo cargos de muchísimo poder en Palacio, como el de Germán Montoya cuando se dudaba de las capacidades del presidente Virgilio Barco; o Néstor Humberto Martínez y María Lorena Gutiérrez, que tuvieron el cargo de “superministros” en el Gobierno de Juan Manuel Santos, no hubo alguien tan joven que centralizara tanto poder en los gobiernos recientes del país. Por su tiempo al frente y las responsabilidades que tuvo, Sarabia fue la persona más poderosa de toda la administración Petro.

El embajador estaba molesto porque no quería ese cargo, sino el de ministro del Interior y no lo recibían en Palacio con la misma relevancia que antes. Tan dura fue esa pelea que la noche del 1 de junio de 2023 el presidente los reunió a los dos en un lugar en Bogotá para que hicieran sus descargos. Allí hablaron y aparentemente hicieron acuerdos que duraron poco.

“Al tigre no se le encierra porque sino el tigre salta y busca una salida. Nos caemos todos y vamos presos, yo hice 100 reuniones y conseguí 15.000 millones en campaña. Si no es por mi no ganan, o es que quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata (sic)”. Esas eran algunas de las frases que Benedetti enviaba en audios a la entonces jefe de gabinete.

“No me parece en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: ‘Respéteme, que soy la vicepresidenta”, dijo Francia Márquez y la secundaron Augusto Rodríguez (UNP), Susana Muhamad (Ambiente), Alexander López (DNP) y Gustavo Bolívar (DPS). Las quejas se centraron en Benedetti y Sarabia, pero el presidente Petro solo defendió al primero diciendo que su mayor virtud es que “es loco” y que se parece al difunto líder guerrillero Jaime Bateman. Sobre Sarabia ni un elogio o referencia.

Desde entonces, la canciller intentó avanzar en sus apuestas al frente de la política exterior pero al mismo tiempo decidió volver a declararle la guerra a Benedetti. Sarabia asistió a la Fiscalía por un proceso penal contra el ministro por presunto maltrato a la mujer y montó una puesta en escena, con abogadas cargando carpetas rotuladas con otros presuntos delitos de su otrora jefe, que daba cuenta de todo menos de un buen ambiente laboral al interior del gabinete.

“En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública. Le he pedido a la Fiscalía escucharme en los próximos días para ampliar la investigación”, dijo Sarabia a mediados de abril. Como respuesta, también en un performance, Benedetti contestó tapándose la boca. Pero días después, cuestionado por reporteros, el ministro se refirió a ella diciendo que “desde que dejó de ser mi secretaria no me importa lo que ella haga o diga”. La guerra fría entre ambos siguió hasta que hubo una tregua reciente en la convención de Asobancaria en Cartagena a principios de junio.