En esa línea está el senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), quien manifestó que “si Petro quisiera sacar de los cargos a los funcionarios que han puesto en riesgo a sus sectores, debería pedirles la renuncia a muchos. De nada sirve si le pide la renuncia (a Baracaldo) si nombra a otra persona que no cuenta con las características idóneas para proteger a los menores de Colombia”.

Los casos de violencia sexual contra menores de edad indígenas en el Guaviare han sido motivo de preocupación en todos los sectores políticos –la Fiscalía habla de 378 casos en los que son víctimas integrantes de comunidades indígenas– y piden acciones y respuestas del ICBF y del Ministerio de Defensa.

Sobre esto, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza expresó que “Colombia no puede seguir normalizando la explotación sexual de niños y niñas en el Guaviare ni el fallecimiento de la infancia en La Guajira por desnutrición. Colombia no puede ser la potencia mundial de la vida si los derechos de la infancia no están garantizados”.

Sin ir más lejos, la molestia de los sectores políticos con la gestión de Baracaldo –que incluso el presidente Gustavo Petro ha criticado en público– la tiene pendiendo de un hilo y con la pregunta de si ser ficha de la Primera Dama, Verónica Alcocer (como lo reconoció) lo podrá mantener por más tiempo. Al cierre de esta edición, el ICBF no hizo comentarios sobre los hechos aquí narrados.