La propuesta de Gustavo Petro en la reforma a la salud de “llevar médicos y médicas a cada hogar” ya se ha ensayado en Colombia. Petro la aplicó en Bogotá y creó 1.000 equipos de ocho personas.

El programa valía 1.000 millones diarios, lo cual no es malo si de verdad sirviera. En ese caso solo dos de los ocho de cada equipo eran profesionales de la salud, los demás no tenían formación especial y no hubo una sola medición para conocer su impacto. Ya hay quienes hacen cuentas: 20.000 equipos, que es lo que propone Petro, por 8 en cada equipo, serían 160.000 nuevos puestos... en pleno año electoral.

Visita con sorpresa del Contralor

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, visitará este martes Hidroituango por primera vez en su gestión, y allí convocó a rueda de prensa.

Existe gran expectativa de que abra una nueva investigación, ya no por casos del pasado si no por lo relacionado con el manejo de las pólizas.