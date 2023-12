Según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), desde el 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz, se presentó una disminución significativa de este flagelo. Sin embargo, a partir de 2019 se ha registrado un incremento sustancial en sus cifras , que para el 2020 fue del 75% (92 casos en 2019 vs. 162 casos en 2020).

Frente al análisis de la paz total, principal bandera del gobierno de Petro, la fundación Pares recalca que en su gobierno no se ven efectos positivos en las negociaciones con los Grupos Armados y el ELN. Las preocupantes cifras del gobierno muestran que desde agosto del 2022 se registran 411 eventos de secuestro, según el SIEDCO de la Policía Nacional.

En lo que respecta a los responsables de estos hechos, datos citados por la JEP aseguran que al ELN solo le corresponden el 11% de los casos de secuestro y a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) el 10%.

Para el 60% los casos de secuestro que registran entre agosto de 2022 y octubre de 2023 no se conoce el presunto perpetrador.

De hecho, la Defensoría del Pueblo publicó esta semana una alerta en la que hizo un listado con los nombres de 91 personas que estarían secuestradas en todo el país y llamó al ELN y las disidencias a reconocer qué personas tiene cada grupo y cuándo serán liberadas.

“El hecho de que la disminución del secuestro no dependa del compromiso de los actores armados en las mesas de diálogo, no quiere decir que no se requieran acciones inmediatas del Gobierno y la Fuerza Pública que empiecen por contar con mejor y más información, campañas de prevención y reducción de la impunidad”, aseveró la Fundación Pares.