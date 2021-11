Sergio Fajardo no se deja sacar de la carrera presidencial

Y, por lo mismo, no tiene pensado –hasta ahora– retirar su nombre de la contienda electoral y menos después del fallo de la Contraloría que lo incluye entre los 26 responsables fiscalmente por la emergencia de Hidroituango.

Sergio Fajardo no está dispuesto a dar marcha atrás. Quiere que su nombre y fotografía estén en el tarjetón que el 29 de mayo próximo los colombianos marcarán para elegir al sucesor de Iván Duque en la Casa de Nariño.

En efecto, dice el artículo 38 de esa norma que entre las inhabilidades está “haber sido declarado responsable fiscalmente”. Allí mismo se agrega que esto tendrá una vigencia de 5 años a partir de que el fallo quede ejecutoriado, pero también precisa que se puede levantar “cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales”.

Esto se traduce, en forma práctica, en que Fajardo podría seguir haciendo campaña sin problema alguno, incluyendo eventos públicos y asistiendo a debates, pero podría ver frustrado su camino si resulta ganador de las presidenciales del otro año porque, según la norma, no se podría posesionar como Jefe de Estado por la inhabilidad que se le genera tras el fallo en su contra. A menos que, literal, pague la multa, pero aún no se conoce cuánto debería desembolsar.

Pero su abogado, Mauricio Pava, asegura que hay otra norma que indica que, en plata blanca, el fallo de responsabilidad fiscal no queda ejecutoriado (en firme) hasta tanto el Consejo de Estado no revise la legalidad de todo lo actuado: el artículo 185A de la Ley 1437 de 2011.

En esa norma, en su numeral 4, se lee textualmente: “La inhabilidad derivada de la inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales (...) se entenderá suspendida hasta el momento en que sea proferida la sentencia respectiva”.

A juicio de Fajardo y de su equipo, el fallo no está ejecutoriado hasta tanto no pase por el alto tribunal, por lo que no ve afectada su aspiración presidencial y menos, en caso de ganar, su posesión.

Pero tiene otro camino ante instancias internacionales, el cual ya comenzó a recorrerlo. Se trata de pedirle un pronunciamiento de fondo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) alegando que, por una decisión administrativa o fiscal, se terminan violentando sus derechos políticos.