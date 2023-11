Sergio y Paula, contó, un día se aventuraron a migrar a Estados Unidos: “Fue un golpe durísimo para mí. Iban con muchos sueños e ilusiones. Quería que su relación fuera mejor”. Hasta que diagnostican a su hija con cáncer cerebral y ella “sintió morir” porque estaba muy lejos para cuidarla, pero que su yerno estuvo al tanto e hizo hasta lo imposible para conseguir apoyo para sus hijas.

“No me volvió a contestar el celular, ni siquiera a responder un chat de celular. Empezó a cambiar conmigo. (...) En los Estados Unidos, fue cruel con nosotros, nunca nos invitó a nada, nunca nos llevó un mercado. Fue muy difícil. Para mí, Sergio era un hijo más”, agregó.

Además, recordó la situación tan compleja por la que tuvo que atravesar el día del velorio de su hija, ya que, según ella, Sergio impidió el ingreso de su hermana Jessica. “Esa fue otra de las cosas que a mí me decepcionaron. ¿Cómo no la va a dejar entrar si ella era su hermana?”.

Sin embargo, dijo seguir respetando al padre de sus nietos, pero en ocasiones, dice no entender qué fue lo que pasó. “Tal vez sus pensamientos se trocaron o entró en una situación que no sabía qué hacer, no sé. Pasaron más cosas que no voy a decir y Sergio sabe muy bien cuáles son. (...) A Sergio no lo odio. Gracias a Dios, he sanado”.