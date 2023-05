Un peligroso sicario que está siendo investigado por su participación en homicidios y extorsiones en el Tolima anunció –desde su lugar de reclusión– el inicio de un plan pistola si las autoridades no lo trasladan de cárcel.

“Nos han tenido en diferentes patios, en los peores, en los cuales no deberíamos estar. Están irrespetando las normas de nosotros y nos han metido a patios en los que, si no se paga la extorsión para poder vivir, nos cogen y nos apuñalan. Si usted no me saca de la cárcel de Palogordo (...) le doy mi palabra que lo que es (en) el norte del Tolima se multiplica el homicidio”, detalló el reo en un video difundido en redes sociales.