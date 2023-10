El hasta ahora postulado para ser embajador en Suecia vería frustrado su nombramiento después de que la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) , sindicato de la Cancillería, denunció que no cumpliría los requisitos establecidos por ley.

Desde Unidiplo se informó que le hicieron una revisión minuciosa a la hoja de vida de Reyes y encontraron que, al parecer, no acredita ningún idioma además del español , lo que consideran que incumplen los requisitos y, además, debilitando el servicio exterior .

“En el gobierno anterior postuló a Ubeimar Delgado para exactamente el mismo cargo en 2018, cuyo nombramiento se frustró precisamente por no cumplir el requisito de idioma extranjero . Bajo la misma lógica, el nombramiento de Reyes no debería proceder ”, expuso Unidiplo.

Sin embargo, el exministro aseguró a EL COLOMBIANO que sí maneja el idioma inglés e incluso aseveró que tiene un muy alto nivel del mismo.

“Yo no coloqué idioma inglés porque me dijeron que no lo colocara, porque fluía más rápido el proceso con la hoja de vida sin poner el idioma inglés. Mi idioma inglés es certificado desde que estuve en Naciones Unidas en representación de Colombia”, enfatizó Reyes.

Por si parte, el sindicato planteó que no se trata del único caso en el que el gobierno de Gustavo Petro, por medio de la Cancillería, ha postulado para ser embajador a una persona que no se ajustaría al perfil porque no acredita el manejo de una lengua extranjera.

“La Cancillería está obligada a revisar y certificar si un aspirante cumple los requisitos establecidos en la Constitución, la ley y el reglamento (Decreto 1083 de 2015). Hacemos un llamado a la Procuraduría a que revise el cumplimiento de la norma”, apuntó el sindicato.