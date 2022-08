María Victoria Núñez, oficial de nutrición de Save The Children, contó que la semana pasada visitó Uribia. Dijo que aunque a veces las familias, indígenas en su mayoría, tienen la voluntad de contrarrestar la desnutrición, la falta de acceso a servicios públicos está obstaculizando los esfuerzos que hacen para que sus niños estén bien alimentados.

“¿Qué nos decían las comunidades? Que ante la ausencia de agua potable estaban consumiendo agua de jagüey. ¿Qué hay en un jagüey? Agua que también es consumida por los animales, en ocasiones allí hacen sus deposiciones”, explicó María Victoria. El agua de mala calidad puede provocar enfermedades, que a la larga debilitan el estado de salud de los niños y de sus cuidadores.

Pero más allá de los servicios públicos, los cuidadores de niños también deben sortear otros percances que torpedean su bienestar y el de sus niños.

La oficial de nutrición comentó que hay madres que hacen recorridos de varias horas e incluso días para llevar a sus hijos a citas médicas de crecimiento y desarrollo, y a veces se encuentran con trabas administrativas: no las atienden si no tienen el registro civil de sus niños o si no cumplen con el horario de agendamiento de las citas.

Casos disparados

El caso de Uribia es apenas una fotografía de una problemática enorme. A nivel nacional, el número de casos de desnutrición en primera infancia registrados hasta junio de 2022 es el más alto en los últimos seis años, de acuerdo con cifras del INS.

Según su último boletín, en los primeros seis meses de este año un niño menor de cinco años estaba siendo diagnosticado con desnutrición aguda cada media hora. En total, el INS tiene reportes de al menos 10.500 niños que están en su primera infancia y viven con desnutrición aguda.