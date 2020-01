Irlandés habría sido secuestrado en Colombia, según prensa extranjera

La desaparición de un ciudadano irlandés en Colombia tiene en ascuas a su familia, que, al parecer, ha recibido videos amenazantes y pedidos de dinero, mientras que en nuestro país las autoridades, según dicen, no han sido notificadas sobre el hecho.

El secuestrado, según información publicada en la prensa irlandesa, se llama James Hillis, tiene 40 años y es oriundo del condado de Wexford, en la República de Irlanda.

El diario The Irish Post, que tuvo contacto con sus allegados, informó que residía en Tenerife, España, y viajó a Colombia en octubre de 2019. No se especifica en cuál ciudad se hospedó, pero desde ese momento su familia le perdió la pista.

Después, los parientes comenzaron a recibir videos y fotografías, en los que se observa a dos hombres con sus rostros cubiertos y vistiendo el uniforme pixelado de uso privativo del Ejército colombiano. Ellos tienen de rodillas al extranjero, mientras le apuntan a la cabeza con un arma de fuego, tal cual se ve en una imagen publicada el pasado 5 de enero en el tabloide Sunday World.

De acuerdo con las noticias que circulan en Irlanda, los familiares creen que está secuestrado por un grupo narcotraficante, el cual exige el pago de 150.000 euros por su liberación (547 millones 534 mil 500 pesos, a cambio de hoy).

Sobre Hillis ha trascendido que es padre de tres hijos y tiene antecedentes penales por hurtos menores.

El periódico The Irish Independent señaló que la Policía irlandesa ya está enterada del caso y se puso en contacto con las autoridades colombianas, por intermedio de las cancillerías. Sin embargo, EL COLOMBIANO consultó este martes al general Fernando Murillo, jefe de la Dirección Antisecuestro de la Policía Nacional, quien manifestó que “por el momento no tenemos reportes de extranjeros secuestrados en nuestro país”. No obstante, el oficial añadió que haría las averiguaciones pertinentes.