Bogotá vuelve al uso de tapabocas en transporte público, ¿por qué?

El uso del tapabocas vuelve a ser obligatorio en el transporte público de Bogotá , pero no precisamente por el covid-19. La determinación de la Alcaldía Distrital de exigir el porte de ese dispositivo médico se debe a la mala calidad del aire en la capital.

Esas afectaciones se han registrado, sobre todo, en las zonas de Kennedy y Bosa, que estuvieron en alerta naranja durante el fin de semana. El resto del territorio también ha mostrado altas concentraciones de ese material.

“La alerta ambiental incluye medidas en educación, integración social y en obras públicas y privadas. En movilidad hay dos medidas: tapabocas y desplazamiento del pico y placa solidario”, detalló la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

El llamado de Urrutia se traduce en que la Alcaldía invita a las personas a no movilizarse en carro particular por Bogotá, pese a que no están contempladas sanciones económicas para quienes se desplacen en sus vehículos privados en los días que están exentos de la medida normal del pico y placa.