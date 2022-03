“La verdad es muy difícil que haya sido jurado y no tenga al menos un correo de algo (...) Me preocupa que esté mi firma en la sustentación y si puedo contribuir más debo hacerlo porque, además, no recuerdo esa sustentación”, apuntó el supuesto jurado.

Adicional a lo anterior, según el expediente de la Universidad Externado, “no existe registro ni constancia de fijarse fecha y hora de la sustentación del trabajo de grado” denominado “Las OCAD´S y su contradicción con las teorías de elección racional”, cuya extensión sería de 109 páginas, con 51 referencias bibliográficas “y hasta un libro citado que habla sobre ética y economía”, como señala el reportaje de Noticias Caracol.

Por su parte, Carlos Giraldo también remitió a la institución su respectivo correo, en el que señaló que no había encontrado nada relacionado con Arias en sus archivos. “Por demás, el tema no se me hace cercano: los asuntos de financiación a través de las OCAD no han sido mi tema. Y menos aún con ese título”, precisó el otro supuesto jurado.

Es más, según los registros contables revisados por la institución, ni siquiera se encontró que tanto Marulanda como Giraldo hubiesen recibido honorarios por ser jurados de la tesis, retribución que hace parte del protocolo académico y que solo recibió el director del trabajo de grado, Manuel Calderón, a quien la universidad le pagó 1’500.000 pesos.

Calderón habló con el periodista de Noticias Caracol, que le preguntó el porqué aparecían los nombres de los jurados que ni siquiera habían hecho presencia en la sustentación. “Yo no tengo los documentos adicionales que prueben quién asumió esa lectura y esa verificación”, afirmó el director de la tesis, quien señaló que el hecho se presentó en el 2016, por lo que no recuerda todos los detalles de lo ocurrido.

Las evidencias fueron recopiladas por la misma universidad, que ha asumido el proceso de investigación e incluso, dados los hallazgos, solicitó al Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia la anulación de los títulos de magíster en Gobierno y Políticas Públicas tanto de Arias como de su compañera de trabajo de grado, Leydy Lucía Largo.