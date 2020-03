Un Estado a media máquina: Legislativo y Judicial sin sesiones

El presidente Iván Duque anunció que su gobierno, a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, tendrá un canal abierto de información con el gobierno de Nicolás Maduro, con el cual se buscará beneficiar a la población del vecino país y sobre todo a quienes se encuentran en la zona de frontera.

Aunque el presidente fue claro en decir que Colombia sigue firme con su postura de no reconocer la “dictadura de Nicolás Maduro”, la idea es “poder atender vectores de contagio en la zona de frontera”. “Este no es un ejercicio de diálogo político, este no es un canal político. Nuestro Gobierno mantiene firme su postura de no reconocer la dictadura de Nicolás Maduro”, afirmó Duque.