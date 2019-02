Un “Niño” a medias todavía hace de las suyas

El Niño no da tregua en gran parte del país, especialmente en la región Caribe, donde la mayoría de poblaciones ya sufren de afectaciones causadas por la temporada seca. En el departamento de Bolívar, por ejemplo, 37 de sus municipios (75 %) ya presentan algún grado de dificultad, especialmente en la prestación del servicio de acueducto.

Desde el Ideam se afirmó que este Fenómeno de El Niño, aunque no da tregua en diez regiones del país, no está en su plenitud y es probable que no llegue a eso.

La directora de esa dependencia, Yolanda González Hernández, afirmó en Caracol Radio que “si bien el fenómeno no ha acoplado, las probabilidades se mantienen y se está hablando de que podría darse un poco más adelante, pero la intensidad aún no está definida. Somos un país tropical y efectivamente hemos tenido ya diciembre, enero y febrero sin lluvias en muchas ciudades”.