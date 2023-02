Una joven* de 25 años denunció que estuvo secuestrada durante 18 días por Antonio Barba Riaño, un hombre de 34 años que conoció a través de la red social de Facebook, y con quien sostuvo de manera virtual durante varios meses, una relación de pareja. Se conocieron en persona el 15 de diciembre de 2022, después de que ella viajara desde Neiva, Huila, –su lugar de origen–, hasta Bogotá, invitada por Barba para que pasaran juntos las fiestas decembrinas. Este la recogió y fueron rumbo a su casa, ubicada en el barrio Las Cruces, en la localidad de Santa Fe, en donde vivía con su familia, pero al interior de ella, este contaba con una de manera independiente. La joven trabajaba en la alcaldía de su ciudad y estudia Ingeniería de Alimentos. Su agresor le dijo que era un analista de nómina que trabaja para un importante banco desde varios años, y le hizo creer que era una persona confiable, amable, respetuosa y cariñosa. Según narró a El Tiempo, los primeros días no detectó ningún tipo de conducta extraña en Barba, hasta que un fin de semana, después de hacer algunas compras en el supermercado, el sujeto estalló en cólera y la atacó, porque cuando le pidió que escogiera los ingredientes con los que ella tendría que prepararle la cena, ella no supo qué comprar o preparar. No sería la primera vez que la golpearía. “Entonces, él se puso histérico, me decía que lo estaba humillando, que era una inútil, una imbécil. Al llegar a la casa me pegó en el rostro por primera vez”, dijo la joven. Él mismo le curaba las lesiones y le daba medicamentos. “Él está loco. Yo no puedo entender por qué actuaba así”.

La encerró De acuerdo a su relato, la mujer fue sometida por Barba Riaño, según su denuncia. La obligaba a que le cocinara, le lavara su ropa, le alistara su cepillo de dientes, y hasta lo despertara para ir a trabajar. Revisaba su celular, sus redes sociales y no le permitía comunicarse con su familia. Ella le pedía que la dejara regresar a su casa, pero le decía que eso solo sería posible hasta que tuvieran una relación “estable”, y solo podría ocurrir, según él, hasta que pasaran por lo menos tres años. “Todos los días le rogaba que me dejara de pegar, pero antes lo hacía con más fuerza usando un celular. Tuve mis labios destrozados, me mordía las piernas y los brazos y me lastimaba en el abdomen. Muchas veces tuve dificultades para respirar y dormía con la boca abierta”, denunció.