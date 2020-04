Unidad de Víctimas y JEP chocan por una decisión

La inconformidad de la Unidad nació de una orden dada por la JEP en la que debía incluir en el Plan de Reparación Colectiva del corregimiento La Libertad, en San Onofre, y unas medidas de reparación simbólica para dignificar a las víctimas en los cementerios San Onofre y Rincón del Mar, en el mismo municipio. En ambos camposantos se sospecha que fueron enterradas víctimas de desaparición forzada.

“Nuestra consideración es que es improcedente poder cumplir esa orden, ya que en el Plan de Reparación de La Libertad venimos trabajando de manera concertada y con la participación directa de las víctimas. Ese trabajo ha estado desde la verificación de los hechos, el diagnóstico del daño y la concertación de las medidas de reparación, que nada tienen que ver con los hechos que están bajo las medidas cautelares de la JEP”, explicó Vladimir Martín, director jurídico de la Unidad.

Sin embargo, la petición no se limitó a un numeral en el auto AI 011 de 2019 en que fue dictada esa orden, sino a la totalidad del expediente 2019340161400009E como conoció EL COLOMBIANO.

“La Unidad quería borrón y cuenta nueva, que nada de lo que se ha logrado en este año y medio tenga validez”, anotó Arboleda.

Los magistrados de la JEP Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli decidieron que la nulidad no procedía, ya que como la Unidad no es un sujeto procesal, no puede interponer este tipo de recursos, además ya habían pasado tres meses de la decisión cuando se radicó la petición.

“La solicitud de nulidad será negada, siendo menester acotar que también es causa de perplejidad la manifestación del representante de la Unidad en cuanto afirma la posible existencia de un ‘daño para la comunidad de Libertad’, pues como veremos, a contrario sensu (sic), la actuación se dirige al logro de mayores garantías para las víctimas”, se lee en el auto.

Aunque Martín dijo el martes en la tarde que la Unidad aún no había sido notificada por la JEP, este diario corroboró que el lunes fue acusado el recibido de la notificación a través de un correo electrónico.