Van tres meses y de la terna, nada

El académico señaló que la razón por la que aún el presidente no entrega la terna es porque “como en la Corte ya no está José Luis Barceló (exmagistrado de la Sala Penal, que ordenó la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe en el caso por fraude procesal), el presidente está esperando que se escojan los nuevos magistrados y dependiendo de eso, hacer una terna que sea del agrado del expresidente Uribe”.

Este mecanismo, además de extenso, no blinda a la Corte de diversos intereses políticos. Así lo explica el doctor en Ciencia Política y analista Gilberto Tobón Sanín , quien advirtió que aunque no debería ocurrir de esa manera, “a la Corte hoy en día no se llega por mérito, sino por influencias” y señaló que en la elección de sus integrantes se mueven todo tipo de intereses porque ese es un tribunal “que tiene un poder inmenso, ya que no solamente elige al fiscal general, sino que participa también en el diseño de la terna para elegir al registrador nacional del Estado Civil”.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Esteban Quintero, a pesar de no conocer a fondo la situación, expresó que: “entiendo que el Presidente no enviará la terna hasta que no se complete las 5 vacantes que tiene la Corte Suprema de Justicia en este momento, con el fin de que no quede muy menguado el quorum de la corporación”.

Por su parte, el senador Armando Benedetti acotó que “lo que se dice en los mentideros políticos es eso, que el presidente está haciendo un cálculo político y por eso no presenta la terna. Pero él no tiene por qué estar pendiente de a quiénes elige o no la Corte Suprema como magistrados, tiene que mandar la terna y punto. Esa es su obligación”.

El senador agregó que cada día que pasa sin que se nombre un fiscal general en propiedad, el país se perjudica porque “con lo que ha hecho el señor Fabio Espitia, fiscal encargado, parece que nunca se hubiera ido Néstor Humberto Martínez”.

Esto, en parecer de Benedetti es perjudicial porque “creo que Martínez no se fue porque quiso, ese señor renunció a la Fiscalía porque tenía muchas inhabilidades éticas, morales y profesionales para estar en el cargo y por eso es más necesario todavía que el presidente presente la terna ya. Eso no da ninguna espera”.

Quien también señaló los perjuicios de no nombrar un fiscal general en propiedad fue el exfiscal Mario Iguarán Arana, quien consideró que “dicha situación tiene una incidencia negativa en la capacidad del funcionario que actualmente ocupa ese rol bajo encargo, para tomar decisiones de fondo”.

El exfiscal agregó que, además, “un largo período de interinidad hace que no haya continuidad respecto a los lineamientos de la política criminal del Estado y frente a las políticas de la entidad” y que, internamente, “genera un clima laboral de zozobra”. Concluyó el exfiscal que Fabio Espitia “lo viene haciendo muy bien y por eso es conveniente que sea él quien quedara en propiedad”.

Sobre la demora del presidente en entregar la terna, Iguarán acotó que desconoce si existe detrás un interés político, pero que “de todas maneras el próximo fiscal sería del presidente Duque, entonces no tendría ningún afán de que se nombre por ahora. Lo importante es que tenga fiscal para cuando ya no sea presidente. Puede alguien estar pensando eso”