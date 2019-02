Versión de “Timochenko”, entre el simbolismo y la responsabilidad

María Consuelo Jáuregui, directora de la Fundación País Libre, que documentó por muchos años la práctica del secuestro en Colombia, aseguró que “todas las víctimas esperan que finalmente puedan saber la verdad sobre qué pasó con sus seres queridos, con aquellos que fueron secuestrados y nunca aparecieron, dónde están, por qué no los devolvieron, si murieron en cautiverio, dónde se encuentran y que las Farc asuman la responsabilidad sobre esta cantidad de personas que se llevaron, muchas veces negociaron, y no les dieron una respuesta”. Además, continuó, hay otra pregunta recurrente que los exguerrilleros deben contestar: ¿Por qué? “Muchas de las familias que aún esperan a sus seres queridos identifican a “Timochenko” como la persona que dio órdenes sobre su secuestro, asesinato y desaparición”. Lastimosamente, para muchos no habrá respuesta. Germán Valencia explicó que la JEP basa sus investigaciones en macrocasos, por lo que puede que esa verdad no sea suficiente para las víctimas.