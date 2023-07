Récord: Petro ha viajado más que Duque y Santos

Pese a que la Presidencia al cierre de esta edición no le detalló a este diario cuál será el costo total de este viaje oficial que incluirá gasolina de las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana y viáticos, ya está definido un gasto promedio que la Casa de Nariño ha hecho para financiar estas continuas salidas del país de Petro .

Está claro que este gasto en viajes internacionales no solo los ha hecho Petro , pero han sido contradictorias las posturas de quienes integran su círculo político. Entre ellos está la senadora petrista María José Pizarro , quien en 2022 cuestionaba duramente a Duque por sus salidas del país .

Sin embargo, ahora que Petro es el jefe de Estado desde el Pacto Histórico no lo cuestionan por salir del país mientras se agudiza la polémica por las filas para reclamar los subsidios que entrega el Departamento de Prosperidad Social o en medio de los problemas de orden público registrados en Arauca, Cauca, Antioquia y Buenaventura.

A esto hay que sumarle que los viajes internacionales del Gobierno Petro no han sido ajenos a polémicas. Por ejemplo, en la visita que Petro hizo a finales de junio a Francia se cuestionó que f ue incluido en la delegación oficial el esposo de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad , pese a que no tenía función oficial alguna.

“Llama la atención que Petro está yendo más a escenarios del primer mundo , fundamentalmente Europa. Los europeos tienen una agenda, pero Colombia no tiene las capacidades de lo que él dice de salvar el planeta y de desarrollar una política exterior de neutralidad climática cuando en el país no tenemos las capacidades para lograrlo ”, dijo Pastrana Buelvas.

El docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá planteó que el Gobierno debería aterrizar su agenda internacional para definir las prioridades en estos viajes al exterior del presidente.

En diálogo con EL COLOMBIANO el académico cuestionó que el Gobierno Petro intenta mostrarse como una potencia en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización, pero no busca configurar la estructura productiva interna, que se centra en los hidrocarburos.

¿Cree que el objetivo de estos viajes oficiales al exterior está claro y sustentado?

“No. El primer problema que yo veo incluyendo los gobiernos de Iván Duque y el de Gustavo Petro es que no hay una hoja de ruta de la política exterior colombiana. Es decir, no hay unos objetivos concretos. Los objetivos históricos de la política exterior colombiana han sido dos: desarrollo o seguridad. A partir del Plan Nacional de Desarrollo, la Cancillería y otros ministerios como el de Comercio o el de Defensa se pudiese planificar o proyectar mejor, pero hoy no existe claridad”.

¿Antes de ellos cree que había una hoja de ruta más clara?

“La última hoja de ruta por lo menos más concreta que vi fue la del gobierno de Juan Manuel Santos, con algunas debilidades, pero por ejemplo se pudo observar que diversificó un poco la política exterior en términos geográficos y temáticos. No solamente incluyó en el tradicional comercio o seguridad, sino que hubo temas científicos y una visión diferente sobre la seguridad energética”.