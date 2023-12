Siguen las reacciones por la derogación del decreto 1844 de 2018, por el cual se determina no criminalizar el porte y consumo de la dosis personal de drogas en el país y, por tanto, la pérdida de acción de la Policía Nacional en caso de encontrar drogas en el espacio público.

Por ese motivo, el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, atendió a una entrevista con Noticias Caracol en la emisión del mediodía de este domingo, 10 de diciembre, para ahondar en esa determinación. Sin embargo, una de las respuestas del ministro Osuna fue blanco de críticas en redes sociales.

El jefe de la cartera de Justicia aseguró que hay una sobredimensión de que los niños puedan ver a otras personas consumir drogas en espacios públicos como parques.

“Yo a veces considero algo sobredimensionado esto de que los niños no puedan ver a alguien fumando, como si un niño no pudiera ver a alguien tomándose una cerveza o un aguardiente. Sobre esto, los alcaldes pueden establecer que en unos parques no, o que a partir de unas horas sí y otras no”, señaló el ministro Osuna.