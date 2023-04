Ya hay nueve ministros salpicados por reuniones con Nicolás Petro

Este diario consultó a los abogados de Petro para conocer el estado de esa investigación y las diligencias que ha solicitado el ente acusador, sin embargo, no obtuvo respuesta.

Por su parte, el fiscal general, Francisco Barbosa, defendió que, aunque aún no puede revelar los hallazgos del caso, se siguen recogiendo elementos materiales probatorios y que habrá resultados “pronto”.

A mediados de marzo, Nicolás reapareció en la Asamblea del Atlántico y ratificó no solo que es inocente, sino que ha sido víctima de “un linchamiento social sin precedentes”. En ese entonces, insistió en que no ha desaparecido ni ha abandonado el país: “Nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia. Mis extractos bancarios están debidamente justificados por pagos de nóminas y cesantías”.