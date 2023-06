“Amamos a Ezra”

“Amamos a Ezra, lo amamos fervientemente”, apostilla Maribel Verdú, que interpreta a Nora Allen, la madre del protagonista y que se deshace en elogios hacia su compañero de rodaje. “Quiero destacar a Ezra como persona, porque como compañero es de una generosidad exultante y muy divertido. Y bueno, es de los mejores actores que he tenido enfrente en mi vida, de verdad”, asegura la actriz española que, tras años rechazando proyectos que hubieran supuesto su salto a Hollywood hace más de una década, explica qué encontró en The Flash que le hizo replantearse su postura y dar “el sí” a los Muschietti.

“Con los años me he dado cuenta de que no es algo que dependa ni de mi personaje y ni del proyecto. Es el director y la calidad humana que yo vea en ese director lo que me hace meterme en los proyectos”, afirma Verdú que, en todo caso, reconoce que esa intuición no es infalible. “A veces me he equivocado, y un director con el que crees que tal, luego digo, madre mía de mi vida. Bueno, dos veces en mi vida. No tengo los teléfonos de dos directores con los que he trabajado. Solo dos en mi vida, no está mal, ¿no?”, apunta con ironía la ganadora de dos Premios Goya.

“Pero con Andy fue como un rollo, una complicidad... Y sobre todo me hacía reír mucho. Es que... mira, a las mujeres hay que escucharnos y hacernos reír. Con eso ya. Y él hizo las dos cosas”, dice exultante Verdú que junto a Miller encabeza un reparto que completan nombres como Sasha Calle como Supergirl, Ben Affleck como Batman/Bruce Wayne, Michael Shannon retomando su papel del villano General Zod, Kiersey Clemons como Iris West, Antje Traue como la letal kryptoniana Faora-UI y Ron Livingston como el padre de Barry Allen.