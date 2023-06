Durante el conversatorio Voces de Colores, organizado el miércoles por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ACDI/VOCA y EL COLOMBIANO, la artista drag queen Aquarella fue nombrada nueva embajadora del Proyecto Jóvenes Resilientes de Usaid en Colombia.

Detrás de este personaje está Arturo Martínez, de 26 años. De ahora en adelante, se convertirá en un referente de las juventudes diversas del país. A través de su trabajo encontrarán un reconocimiento y comprensión de las orientaciones sexuales e identidades de género.

“Es una de las cosas más importantes que he logrado hacer con mi drag, me pone algo nostálgico, porque demuestro que puedo ser grande sin tener que haber estudiado una profesión que dé plata. Esto me llena de mucho orgullo, porque hubo un momento en mi vida que ni mi familia creyó en mí”, dijo Aquarella.

Una de sus funciones será hablar sobre este programa en las redes sociales para que los jóvenes se animen a hacer parte de los proyectos de Usaid, además eventualmente asistirá a algunos eventos en las regiones del país.