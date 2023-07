El artista español Miguel Ángel Romero lleva dos semanas viviendo en Medellín. Ha observado y devorado la ciudad, pero, dice, le falta camino. Se ha topado con una Medellín de contrastes que lo inspira. En su proceso íntimo camina, huele y toca este valle, todo lo que ve lo está absorbiendo como una esponja para llevarlo a su mundo interior, ese universo que luego se manifiesta en arte.

—Mi mundo interior es muy personal, sensible. Me he dado cuenta de que en mi trabajo hay una continuidad a partir de aspectos que me inquietan y hacen que nazca en mí el deseo de seguir trabajando, eso me motiva para hacer una obra y luego otra. Yo no paro de pensar, me voy a dormir pensando en lo que he hecho y cómo mejorarlo, pero nunca llego a entenderlo.

Tiene 21 años. Es de ojos claros, cejas pobladas, labios carnosos y una melena rubia que se la tira para el lado derecho. Mide 1.85 de estatura. Habla pausado. Romero es estudiante de octavo semestre en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y estará en Medellín los próximos seis meses lejos de su padre, Miguel Ángel, su madre, Sofía y su hermano, Álvaro.