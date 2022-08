“Un perfume no me puede faltar, soy de pocos accesorios, de una cadena muy sencilla y un reloj, en mi caso los perfumes se convierten como en una joya, algo para lucir y para nosotros es muy importante para la conquista. Soy un fanático de la moda, estoy pendiente de las tendencias, de las marcas prestigiosas, me gusta estar en la jugada, vestir de forma adecuada para cada ocasión”.

“Medellín es parte de mi historia, desde niña vengo mucho, tengo familia acá, mi abuela vive en La Ceja, crecí un poco en esta ciudad así que me siento muy identificada. Soy de Cali y la feria es solo rumba, pero acá es más versátil, me encantó el Desfile de Silleteros y todo lo que gira alrededor de las flores. Es una de mis ciudades favoritas y cada vez que vengo es como estar en la tierrita. Siempre que viajo, ahora que estoy viviendo fuera del país, tengo que venir a ver a mi abuela, a ver los míos”.



¿Qué tan vanidosa es...?

“Me gusta verme bonita y bien, pero lo primero es estar sana, nunca verse bien por encima de sentirse bien. De nada sirve tener una máscara si por dentro no pasa nada, el amor propio es muy importante. Sentirse feliz es una luz que no te la puede dar nada más. Además creo que ser bello no es parecerse a un estereotipo,”.

¿Se cuida mucho, es muy estricta?

“Hago ejercicio no para tener un gran cuerpo, sino para calmar la cabeza, como bien simplemente para no pasarla mal en el día, para mí sentirme bien es muy importante, tanto emocional como físicamente”.

¿Por qué decidió cortarse el cabello?

“Lo pensé mucho, lo corte para hacer una película en Argentina y cuando lo hice me dije ‘por qué no lo había hecho antes’. No me lo he dejado crecer, cada vez que medio crece me lo mocho más, me gustó mucho, me redescubrí, me miré al espejo y dije ‘ay, Carolina, hola, mucho gusto’”.

¿En qué proyectos está actualmente?

“Acabo de terminar en Argentina, donde vivo, una temporada de teatro en la calle Corrientes y voy a iniciar una gira cortica por algunas provincias. En enero vuelvo otra vez a temporada, haciendo lo mío en un país que me ha abierto las puertas gracias a La Reina del Flow”.