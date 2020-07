El mensaje ya se lee hasta en los vagones del metro: por favor use su tapabocas. Esta vez, quien lo pide es el artista británico Banksy quien se ha encargado de reiterar el mensaje por medio de dibujos en un vagón del metro de Londres.

Su uso es obligatorio en el transporte público de la capital británica desde el 15 de junio, a fin de frenar la propagación de la covid-19, pero no todos hacen caso.

En un vídeo publicado en Instagram bajo el eslogan “If you don’t mask, you don’t get” (Si no te pones...