Beyoncé domina el escenario en un nuevo documental de Netflix

Si algo ha sabido hacer Beyoncé Knowles-Carter es permitir que su arte hable por ella. Lo ha hecho una y otra vez, con álbumes que salen de repente, sin publicidad, o con letras tan sinceras que permiten observar sus penurias en pareja.

Uno de los espectáculos de los que más se ha hablado en su carrera fue precisamente el que preparó en 2018 para el festival Coachella en Indio, California, uno de los más concurridos y populares del planeta.

Fue una puesta en escena masiva que incluyó homenajes a la raza negra, una numerosa banda de guerra y la aparición del grupo Destiny’s Child, con el que se dio a conocer, y de su esposo Jay-Z sobre el escenario.

En la tarima principal de ese festival interpretó Formation, Drunk In Love, Run The World, Crazy In Love, Single Ladies y hasta Mi Gente junto a J Balvin.

Para muchos de sus seguidores, y también para críticos musicales, esa presentación fue tan legendaria (o más) que sus dos previas intervenciones en el medio tiempo del Superbowl. Tanto así que a ese concierto se le apodó BeyChella, porque probablemente fue la más impresionante que se había visto allí en años.

Esta semana Netflix estrenó Homecoming, un documental que cuenta la historia detrás de ese concierto. ¿Qué tuvo en mente Beyoncé cuando planeó cada uno de sus números? ¿Qué representaban cada una de sus elecciones de vestuario durante su recital?

La producción audiovisual, ya disponible para los suscriptores del servicio de streaming, dura un poco más de dos horas y analiza el impacto de la presentación a nivel musical y sus aristas en apoyo a ciertos movimientos culturales vigentes en la actualidad.

Además de la publicación de la película, Beyoncé lanzó el disco Homecoming: The Live Album, una producción discográfica que incluye 40 canciones.

Al igual que el documental, el disco ya está al aire para que sus seguidores escuchen lo que sucedió en esa mítica actuación de Coachella en 2018.