La Constitución de 1821, o Constitución de Cúcuta, es fundamental para el desarrollo jurídico del país en los últimos doscientos años, pues abrió todo un diálogo con las cartas que vendrían en 1830, 1843 y la de 1886. Justamente la de 1821 venía de la Ley de Angostura de 1819 que fue presentada por el mismísimo Simón Bolívar.

Desde el Archivo General de la Nación, recuerdan que gracias a esta Constitución se desprendieron términos como “Pueblo”, “que termina siendo una discusión entre centralistas y federalistas”; otro de los principales temas que esta puso en la discusión jurídica fue la abolición de la esclavitud que solo fue aprobada en la primera parte como “libertad de partos”, persistiendo su condición de exclusión y segregación, pues la libertad se veía como un privilegio y no como un derecho, así que un grupo muy nutrido de hombres aseguraban que los esclavos no tenían privilegio por ser una propiedad. “En términos generales no era la más liberal e igualitaria de las constituciones, es el producto de una sociedad machista, clasista, autoritaria, en donde el término democracia aún estaba por definirse, eran los hombres de la colonia intentando acomodar unas nuevas leyes a sus intereses personales, éticos, sociales, y morales que venían desde siempre, es la constitución de la transición, de la ideas francesas”, sostienen desde el Archivo.

Colombia conmemorará el 6 de octubre esta celebración porque fue el día en que el presidente Simón Bolívar la firmó.