La cantante Bonnie Pointer, quien perteneció al grupo The Pointer Sisters, falleció este lunes 8 de junio por un paro cardíaco a los 69 años, informaron familiares y el representante de la artista.

Bonnie fue una de las fundadoras del grupo que popularizó temas I’m So Excited, He’s so Shy o Jump (For My Love), en las décadas de los años 70 y 80.

“Con gran tristeza tengo que anunciar a los seguidores de The Pointer Sisters que mi hermana Bonnie murió esta mañana, nuestra familia está devastada”,...