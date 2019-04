BTS, la banda de K-Pop que igualó un récord de The Beatles

Un grupo que no se cansa de romper esquemas es BTS, la banda surcoreana que ha impactado fuertemente en el mercado norteamericano de la música.

Su más reciente colaboración fue con la cantante estadounidense Halsey en Boy With Luv, single de su más reciente producción: Map of the Soul: Persona.

Al álbum lo componen siete canciones y en una semana el disco ya alcanzó la posición número 1 en el listado Billboard 200, que mide el nivel de oyentes que tienen las producciones discográficas tras su lanzamiento en Estados Unidos.

No es algo que cause mucha sorpresa, la banda conformada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook cuenta con más de 19 millones de seguidores en Twitter y 17 millones en Instagram.

Es la tercera vez que BTS logra poner uno de sus álbumes en el reconocido listado de éxitos... y lo hizo en menos de un año.

El récord que acaban de lograr solo lo habían alcanzado dos grupos antes: Monkees y The Beatles, quienes también ocuparon el primer lugar en tres oportunidades en un periodo de 12 meses.

BTS lo consiguió en 11 meses, para ser más precisos, y sus primeros dos discos en liderar la lista fueron Love Yourself: Tear, en junio de 2018 y Love Yourself: Answer, publicado en septiembre de ese año.

Los Beatles lograron esa marca con los álbumes Anthology 1, Anthology 2 y Anthology 3, que se lanzaron décadas después de la separación del grupo, entre 1995 y 1996.

Nada mal para ese grupo que desde 2013 tiene enloquecidos a millones de jóvenes alrededor del mundo.