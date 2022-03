Hace casi seis meses inició la discusión entre René y J Balvin, luego de que el segundo se quejara porque, en su opinión, la lista de nominados a los Grammy Latinos no reconocía lo suficiente a los reguetoneros. “Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan”, escribió entonces en su cuenta de Twitter.

Por ahora J Balvin no se ha pronunciado de manera pública. Sin embargo, René compartió (dos días antes de lanzar el tema) un video en el que relata cómo el colombiano trató de evitar el estreno de la canción.

“Al final no me importa si me demandan (...) La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un ‘esclavito’ más de la industria”, puntualiza el rapero.