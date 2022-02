¿ De qué me sirve la fama, la cuenta bancaria / La casa de cien mil hectárea’ y una vida millonaria? / Si no puedo darle un papá feliz al hijo mío / Ni el hombre que mi mujer siempre ha querido, canta J Balvin en su más reciente canción Niño soñador.

Catarsis

René Pérez Joglar, nombre de pila de Residente, menciona en su sencillo René problemas como su divorcio y la muerte de su mejor amigo a manos de la policía y sentimientos de angustia, miedo y soledad a raíz de la fama.

Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento a la ventana del avión / El estrés me tiene enfermo, hace 10 años que no duermo / El IRS me sigue investigando / Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando, canta el exintegrante de Calle 13.

El video de René, que fue estrenado en febrero de 2020, tiene una duración de 7 minutos y 30 segundos y cuenta más de 226 millones de reproducciones en el mundo.

La fama y sus consecuencias

Pablo Monsalve, Magíster en Psicología

Clínica y docente de la fundación universitaria Areandina, explica que aunque la depresión le puede ocurrir a cualquier persona sin importar su condición, en los artistas los casos no solo trascienden más, sino que pueden ser más severos, por su estatus de figuras públicas y por la presión social que reciben.

“Muchos perciben que al tenerlo todo (fama y dinero) hay felicidad, pero se topan con otra realidad”, expresa Monsalve, al explicar que los artistas se dedican tanto a sus carreras, al punto que muchos de ellos renuncian a sus nombres y asumen otros, que olvidan la persona que son.

El psicólogo clínico destaca la decisión de los artistas de hacer públicos sus problemas, en este caso a través de canciones, “pero también sería ideal que socializaran la manera en la que están buscando soluciones para los mismos”.

La música, en los casos de Balvin y Residente, se ha convertido no solo en un vehículo para hacer visibles sus problemas o mostrarse como personas vulnerables (no solo como “estrellas”), también ha servido, como en el caso del paisa, para pedir perdón. “Quiero pedir perdón, especialmente al yo de ante’, yeah / Porque no sabía el dolor ni la presión de la vida de un cantante”