Tras el lanzamiento de Feo, unca Volvieron y la más reciente y sorprendente Someone I Used To Know junto al británico James TW, la banda colombiana Morat sigue dando forma a su nuevo proyecto con Demasiado Lejos, una balada para echar de menos que suena al más puro estilo de los bogotanos.

“En algún momento, en otra de sus versiones, la pensamos para algún disco pasado, pero era necesario darle el tiempo de madurar y de evolucionar hasta llegar a ser lo que es hoy, y qué bueno que lo hicimos. A lo que llegamos fue a una canción con una estructura de energía particular, distinta a lo que solemos hacer, pues por lo general las canciones suben, bajan, explotan, se calman, y parte de la magia es jugar con los distintos niveles para sorprender a quien las oye, pero no en este caso”, explican sobre el tema.