Una película sobre una médium y un espíritu milagroso

Hoy se estrena en salas el filme La médium del Venerable, basada en el libro homónimo sobre José Gregorio Hernández Cisneros, médico, científico, profesor y filántropo, de vocación religiosa y con supuestos poderes milagrosos, que escribió Celmira Zuluaga Aparicio.

Como cualquier tema que implica la fe, el más allá y las creencias, es una cinta que desde su producción ha sido polémica; probablemente sea igual de discutida en salas.

El largometraje cuenta la vida de una filósofa que, después de varios intentos para tener un hijo, logra quedar embarazada. Sin embargo, el bebé muere a los pocos meses, por lo que empieza una comunicación paranormal con el médico venezolano, fallecido en 1919. La relación con esta entidad le generará problemas con su familia y su entorno, y empezará a ser cuestionada su salud mental.

La directora y escritora colombiana Celmira Zuluaga Aparicio habla de la historia de su relación con la médium y el espíritu milagroso, “100% real”.

¿Por qué llegó a este tema?

“A mis nueve años tenía un hermano muy enfermo, desahuciado. Luego de pasar por muchos médicos, llegamos a una señora que tenía comunicación con José Gregorio Hernández, estoy hablando hace 45 años.

Llegamos con mi hermanito donde la médium y el espíritu nos dijo que ya había cumplido su ciclo pero que eran tantas las oraciones que podía vivir un poco más, y vivió hasta los 15 años.

Era increíble lo inmediato que le pedíamos ayuda a Dios y por intermedio de él nos ayudaba”.

¿También lo experimentó directamente?

“En algún momento también me enfermé, estaba desarrollando una peritonitis. Le dijo a mi mamá que me quitara la droga que me estaban dando y que me llevaran a una clínica porque tenía apendicitis”.

¿Cuál es su relación con la médium?

“Ella es mi mejor amiga ahora, bellísima por fuera y por dentro, muy trabajadora. Empecé a indagar y le pedí permiso para escribir su historia”.

¿Cuándo se convierte en película?

“La idea era hacerla hace seis años, pero por problemas de salud tuve que vivir a nivel del mar, en Cartagena. Ahora la empezamos a hacer. Ha sido una experiencia maravillosa a pesar de que en este mundo del cine la gente es más bien apática a estos temas, más bien incrédulos.

Si lees mis libros siempre he escrito de manera visual. Mis relatos son pensados para cine o una telenovela, como sucedió con Amor a la plancha, que escribí la novela como si fuera un libreto.

Escribir para televisión es difícil porque hay que estirar; lo complicado en cine es compactar, como sucedió con La médium del Venerable, porque tocaba resumir una historia de 40 años en una hora y media”.

Los temas religiosos, espirituales y que incluyen creencias son complicados para abordar

“Es una historia de la vida real. Si vamos a ver El hombre araña, con mayor razón tienen que ir a ver esta película sobre un héroe.

Me metí de lleno como productora, directora y escritora. Tenía que dar el mensaje exacto y que nadie me cambiara una letra porque son palabras textuales del doctor José Gregorio, que no se pueden cambiar ni malinterpretar”.

¿Qué espera hacer cuando salga la película?

“Pienso enviarle el reporte a la curia de todo lo que estoy viviendo ahorita, que creo que va a ser el milagro que canonice a José Gregorio”.