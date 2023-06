Ciclo para recordar películas colombianas de los últimos 30 años

La distribuidora Cineplex está celebrando 30 años existencia, tiempo en el que ha llevado a las salas de cine más 500 títulos, muchos de ellos grandes éxitos de taquilla.

Como parte del festejo de las tres décadas de existencia, hizo la selección de 10 de las grandes películas que se han exhibido en los cinemas.

Fueron distribuidas en dos categorías: Colombia Filmada y Sentidos Orientales, en una curaduría que estuvo a cargo del escritor y crítico cinematográfico Hugo Chaparro Valderrama.

Con idea de que estas 10 películas vuelvan a ser exhibidas, Cineplex de la mano del Centro Colombo Americano programó para este fin de semana en Medellín un ciclo con los títulos de Colombia Filmada.

Posteriormente, serán exhibidas las cintas orientales que han marcado historia en los últimos 30 años. En esta parte figuran los filmes In the mood for love, Adiós a mi concubina, El olor de la papaya verde, Recuerdos, amores y fideos y Muñecas.

No solo estarán en Medellín, sino en las principales ciudades del país.