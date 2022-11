En el diciembre de 1912, Proust recibió en cuestión de pocos días las respuestas negativas de tres editoriales distintas a su propuesta de publicar el primer tomo de los siete que componen su obra magna. Las editoriales Fasquelle , Nouvelle Revue Française y Ollendorff le dijeron no al original de una de las ficciones importantes de la literatura francesa. Y los nombres de algunos de los responsables del rechazo han sobrevivido al paso del tiempo precisamente por no acoger la novela de Proust.

El segundo rechazo

Con no poco humor, Alfred Humblot, director de Ollendorff, escribió un dictamen que deja muy clara la singularidad de la novela de Proust: “No comprendo cómo un señor puede emplear treinta páginas para describir cómo da vueltas y más vueltas en la cama antes de conciliar el sueño”.

El original de Por el camino de Swann tenía mil páginas y era apenas la primera parte de una serie de libros. Además, la prosa se Proust se extiende, adorna, adquiere ribetes de erudición. Las acciones no tienen prisa y los personajes van al ritmo que les depara una vida de lujos e introspección. Este es un ejemplo de una típica oración proustiana, tomado de la primera página de Por el camino de Swann: “Y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño; quería dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz; durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V”. En busca del tiempo perdido exige del lector una disposición especial, una actitud particular.

Proust vivió en la ambivalencia de la fortuna económica y la esterilidad artística, del cuidado de la madre y los amores clandestinos con los hombres. En 2019 se editaron en Francia unos relatos desconocidos del autor que dejan ver con claridad sus inclinaciones homosexuales. También buena parte de su vida cargó con el estigma de ser un dandi aficionado a la frivolidad y los chismes de salón, algo que también se dijo del poeta colombiano José Asunción Silva. A los 25 años, en 1896, Proust publicó Los placeres y los días, unos esbozos en los que la crítica no se fijó salvo para juzgarlos con severidad.