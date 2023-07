Esta será la semana definitiva: se estrenan, el mismo día (20 de julio), dos películas dispares en su colorido y opuestas en sus argumentos. Barbie , de Greta Gerwig , por un lado y Oppenheimer , de Christopher Nolan, por el otro. Y ambas, aunque no parezca, tienen puntos en común.

Otro punto en común tiene que ver con que ambas luchan por llevarse la taquilla de Estados Unidos, especialmente, y sumar en el resto del mundo, y eso lo saben sus respectivos estudios distribuidores: Warner Bros. Pictures por Barbie y Universal Pictures por Oppenheimer. Dos productoras que le han sacado jugo a este boom mediático y tienen puestas sus esperanzas en este estreno para que 2023 no termine con números en rojo.

Ninguno de los dos filmes son para niños (ver recuadro). Barbie será para mayores de 12 años y Oppenheimer para mayores de 15. De la primera ya la crítica ha hablado: “No es mala película, no es una tontería ni está construida bobamente, según los que ya la han visto”, precisa Castro y de la segunda tienen claro que Nolan quiere nominaciones al Óscar y que seguro las va a conseguir. Los expertos concluyen que con todo esto gana el cine y eso es, en estos tiempos de streaming, algo muy valioso.

Aquí las opiniones están muy parejas. Hay quienes irán a las dos el mismo día del estreno —como Tom Cruise que lo ha dicho en varias entrevistas—, el crítico de EL COLOMBIANO espera también verlas las dos el mismo día, “dependerá mucho de los horarios y de la funciones subtituladas, porque quiero verlas en el idioma original (me niego a verlas dobladas), pero si me preguntas cuál de las dos primero, diré que Oppenheimer y después Barbie , para terminar con una sonrisa”.

PARA SABER MÁS

¿De qué trata cada una?

Barbie, más rosa que nunca

Protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling y con guiones de Greta Gerwig con su esposo Noah Baumbach, esta película de Barbie no es una cinta infantil y la casa Mattel, creadores de la muñeca, está involucrada en la cinta. Narra el día a día de ensueño de la Barbie, en un mundo rosa, hasta que comienza a cuestionarse y decide irse a Los Ángeles a enfrentar la vida real.

Oppenheimer y su oscura historia

Protagonizada por Cillian Murphy y Emily Blunt trae en su elenco a Matt Damon y Robert Downey, Jr. Fue escrita por Christopher Nolan. La película está basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, ganador del Premio Pulitzer y narra la historia del creador de la bomba atómica, una paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para poder salvarlo.

