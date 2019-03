Ben Affleck, sin la máscara de superhéroe

Comenzó a actuar cuando tenía 8 años, pero hasta que cumplió los 25 muchos empezaron a hablar de Ben Affleck, cuando se ganó su primer Óscar como guionista de la película, en la que también actuó, En busca del destino (Good Will Hunting). Después recibió otra estatuilla dorada por producir Argo, Mejor película en 2013.

Hoy, a sus 46 años, es una figura referente para varias generaciones de actores y espectadores. Después de una temporada corta sin participar en un proyecto presentó esta semana en Netflix la cinta Triple Frontera, en la que comparte set con Pedro Pascal, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund y Adria Arjona, esta última destacó su trabajo con él: “La experiencia fue increíble, me retó actoralmente”.

Desde Nueva York el actor le contó a EL COLOMBIANO detalles de este nuevo proyecto.

¿Qué significa esta nueva película y en qué dirección va su carrera ahora?

“Me gustaría poder ver el futuro, pero no es así. Escojo proyectos a medida que surjan, sin un gran plan. En este caso, trabajar con J.C. Chandor (director de Triple Frontera) y todo el elenco fue muy interesante. Estoy realmente orgulloso de esta película. Tengo una pequeña parte en otra cinta para Netflix que se va a llamar The Last Thing He Wanted y que saldrá a finales agosto. Sigo adelante, seleccionando proyectos basados en lo que me interesa y desafía como actor”.

¿Qué percepción de América Latina da la película?

“Está enfocada en el mundo narco, presenta ese aspecto de la vida sudamericana, el tipo de cáncer del narcotráfico y lo que hace a la sociedad. No creo que sea una especie de perfil completo y detallado de las diferentes facetas de la vida latinoamericana. Esta historia con la que estamos tratando muestra solo un elemento”.

¿Cuál era su opinión sobre Netflix y este tipo de plataformas como actor y cineasta y qué cambió después de Triple Frontera?

“He sido fan de su programación. Antes de hacer esta cinta me gustaba Ozark y Evil Genius. Mis hijos lo ven todo el tiempo. Siempre intentas hacer el mejor trabajo posible, independientemente de dónde se muestre. Yo no cambié, y no creo que nadie más lo haya hecho, porque esta película se vea en Netflix. Mi opinión ha crecido positivamente porque siguen haciendo contenido interesante”.

Después del éxito de Roma entre la crítica, ¿siente presión al presentar una nueva película en este servicio de streaming?

“La presión viene, para mí, desde adentro, y en querer hacer un buen trabajo, una buena interpretación y que la historia conmueva a las personas. Trato de no presionarme con temas externos que no puedes controlar. Ni siquiera sé qué tipo de métricas definen el éxito o el fracaso (en estas plataformas), por lo que para mí el tema es algo más personal”.

Dicen que Steven Spielberg está buscando cambios en la Academia en rechazo a que las películas de streaming estén en los Óscar. ¿Cuál es su opinión?

“El mundo del entretenimiento está cambiando, creo que es un momento interesante. Sin importar para quién trabaje yo solo quiero hacerlo lo mejor que pueda. Se pensó en el pasado que el negocio teatral había sido amenazado, luego que la televisión iba a acabar con las películas. Eso no ha pasado, el cine ha sobrevivido. No puedo decir con seguridad cómo se verá todo en el futuro, pero claramente Netflix es un jugador importante y están haciendo buenas cintas”..