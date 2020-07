Por un momento imagine que es inmortal. Que ha pasado por varias guerras y ha visto algunos hechos históricos. Acumula cumpleaños en su vida, ve morir a su familia, a sus amigos y debe huir porque ese es su secreto. No hay muchos como usted. Esa es parte de la trama de The Old Guard (La vieja guardia), protagonizada por la actriz Charlize Theron, quien interpreta a la mayor de los inmortales.

Su personaje, Andy, siempre dice que tiene “muchos años”, pero le es difícil decir cuántos. “Es que ella...