“Las mejores películas de acción son aquellas donde la acción se usa para iluminar al personaje y sus elecciones o motivaciones. La vida emocional del personaje se cuenta a través de la acción. Y Sam hace eso de una manera deslumbrante”, cuenta Joe Russo.

Ya con el director escogido la tarea era encontrar un actor “que pudiera interpretar un papel que demandaba una destreza física brutal y una profundidad emocional encubierta”. Y ahí apareció Chris Hemsworth.

“Joe me envió el guion cuando estábamos filmando la última película de Avengers, y me encantó. Mencionó que era un retorno a las películas de acción de Steve McQueen, crudas pero con un corazón genuino y personajes memorables. Luego me dijo que Sam Hargrave iba a ser el director. Así que no dudé en sumarme”.

En julio de 2018 comenzó la preproducción que eligió a India y Tailandia para rodar. En el primer país comienza todo con una explosión, y en el segundo termina todo con un tiroteo. 78 días de grabación entre ambos lugares para el resultado que desde hoy se puede ver en Netflix, acción cruda y épica “que transmite los sentimientos y la humanidad que sueles encontrar en los dramas más intensos”, concluyó Joe.