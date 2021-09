Hace seis años la cantante de origen latino Camila Cabello escribió una canción llamada Cinderella (Cenicienta), y confesó, en una rueda de prensa, que lo hizo en un baño, cuando aún hacía parte del grupo Fifth Harmony.

La letra decía que Cenicienta nunca pidió un príncipe y ahora este personaje de cuento que ella interpreta en el cine tampoco.

–¿Coincidencia?

–Completamente –dijo–. Seis años después de escribir la canción me ofrecen la oportunidad de ser Cenicienta y lo cómico es que es lo mismo que había escrito en la melodía, que ella nunca pidió un príncipe y este personaje también es así. En este cuento de la película no se trata solamente del príncipe y esa relación romántica, él es parte de la historia pero una de las líneas que más me encanta es cuando digo: “Yo me escojo a mí misma, yo escojo mi futuro y ser fiel a mí misma, honrar mi voz interna y mis instintos”, y ese es el mensaje.