Liam Neeson, el rostro de la venganza en el cine

Tenía el pelo largo, hablaba pausado y era un maestro Jedi con un toque de rebeldía. Ese aire siempre indómito en su rostro le ha valido al actor Liam Neeson, de 66 años, hacer parte de una serie de películas en las que hace lo suyo sin importar las consecuencias.

En cartelera hay una cinta suya, Venganza, en la que las acciones impulsadas por el desquite hacen parte de la trama. En esta entrevista cedida a EL COLOMBIANO por Cine Colombia, el actor explicó la diferencia con otros filmes.

¿Cómo llegó a hacer parte de esta nueva versión de la noruega In order of disappearance?

“Fue gracias a Michael Shamberg, el productor. Me pidió que fuera a ver la cinta noruega. La vi y pensé que era buena. Michael me dijo que iban a adaptarla al mercado estadounidense y a grabarla en Colorado, me preguntó si estaría interesado e inmediatamente dije que sí. Este es un thriller de venganza con chicos malos interesantes, una temática oscura y con un elemento de humor negro que lo atraviesa y lo hace atractivo”.

¿Y su personaje?

“Interpreto a Nels Coxman, un ciudadano normal, felizmente casado y padre de un hijo de 21 años. Vive cerca de una pequeña estación de esquí en la ladera de una montaña llamada Kehoe. Su trabajo, durante los meses de invierno, es mantener despejada la carretera de la enorme cantidad de nieve que cae en la zona, por lo que tiene su pequeño taller con quitanieves y varias máquinas. Ese es su trabajo. Esa es su vida. Eso es lo que disfruta. Como consecuencia lo eligen como el Ciudadano del Año de Kehoe”.

Ya ha protagonizado cintas cuyo tema es la venganza, ¿cuál es la diferencia?

“En esta oportunidad mi personaje no está preparado para nada de esto, no es natural en él. Cuando Nels sale en su búsqueda no se da cuenta de que está comenzando una guerra entre narcotraficantes. Piensa que solo está persiguiendo a la persona que mató a su hijo, pero la realidad es que ese hombre trabaja para un grupo mucho más grande de criminales liderado por un sujeto increíblemente malvado llamado Vikingo. Nels queda atrapado entre una guerra interna de dos carteles, por lo que su búsqueda de venganza se convierte en una especie de torbellino lleno de violencia. Todo esto narrado con un toque de humor negro”

La trama de esta película muestra mucho las dinámicas de padre e hijo...

“En esta historia hay tres padres y tres hijos. Está mi personaje y su hijo; Toro blanco, uno de los líderes de los carteles interpretado por Tom Jackson y su hijo, y finalmente Vikingo, el líder del otro cartel interpretado por Tom Bateman y su hijo. Este último es un niño de 12 años muy dulce, inteligente, astuto y con quien mi personaje entabla una relación poco usual. Este filme busca mostrar lo complicadas que pueden llegar a ser las relaciones entre un padre y su hijo” .

