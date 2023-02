Paul Rudd va a cumplir casi una década vestido como el hombre hormiga y ha estado tan involucrado con el personaje que fue coguionista de las dos primeras películas que recaudaron más de 500 millones de dólares en taquilla (cada una). Ahora regresa al papel que tanto reconocimiento le ha dado y en esta entrevista cedida por Marvel para EL COLOMBIANO entrega detalles, no solo de la nueva Ant-man and the wasp: Quantumania, sino también de lo que ha significado vestirse de superhéroe por tanto tiempo. ¿Cómo puede resumir la película para quienes no la han visto todavía? “En Ant-man and the wasp: Quantumania, mi familia, mi familia extendida y yo viajamos involuntariamente a un vasto reino subatómico al que no estábamos preparados para ir. Las criaturas que hay allí son aterradoras. Y es muy difícil salir, por decirlo suavemente. Lo que hacemos en esta película probablemente sorprenderá a la gente que conoce las otras películas de Ant-man. Esta historia, lo que sucede, es una locura. Lo que pasa en esta película impacta en todo lo que sigue. Todo está resaltado, amplificado. Todavía está la historia familiar, ya que la película es básicamente sobre la familia. Pero es mucho más dramática y hasta da miedo”

Su hija ha crecido y la relación de ambos se explora en esta nueva película. FOTO Cortesía Marvel

¿Qué la diferencia de las otras Ant-man?

“Algo único de esta película, en comparación con las otras dos, es la escala, el tamaño. Parece raro hablar de la escala y el tamaño de una película de Ant-Man, pero se siente tanto más importante. Otra cosa es que el villano de esta película supone una amenaza mucho más grande de lo que vimos hasta ahora”. Háblenos de ese villano...

“El villano de nuestra película es Kang, que es interpretado por Jonathan Majors. El público ya vio a Jonathan interpretar una versión de este personaje en la serie Loki, pero este es un personaje muy diferente –es una variante– y es difícil creer que se trata del mismo personaje. Probablemente sea una de las partes más interesantes de interpretar ese personaje, es algo muy especial poder interpretar diferentes versiones del mismo personaje. Su versión de Kang en nuestra película da miedo. Creo que al público le va a gustar. Jonathan, por supuesto, es un actor impresionante y le aportó un tipo de intensidad y de dominio totalmente nuevo al personaje y a la película. Le inyectó mucho poder y miedo, y todo eso que el público va a experimentar cuando vea la película”.

¿Cómo encontramos a Scott, su personaje, cuando comienza la película?

“Le pasaron muchas cosas en los últimos años. Es un hombre que estaba viviendo una vida normal hasta que cometió un delito a lo Robin Hood, porque es un buen tipo. Fue a la cárcel por un par de años y luego lo reclutaron para que fuera un superhéroe. Se unió a los Vengadores, fue al Reino Cuántico y, cuando volvió, salvó el universo. La película empieza después de los acontecimientos de Avengers: Endgame. Creo que por primera vez en muchos años, Scott se puede relajar y pasar tiempo con su hija, y estar presente en su propia vida. Pero no le dura mucho. Una de las cosas que me gustan de interpretar este personaje es que no tiene nada de extraordinario. No tiene ningún superpoder, no es el dios del trueno, no es grande, verde y superfuerte, no puede volar. Es un hombre inteligente e intuitivo. Interpretar un personaje que no quería hacerlo, pero se ve obligado a ser heroico es muy interesante”. ¿Qué significa para usted interpretar este personaje? “Scott Lang ha sido muy importante para mí y para mi vida. Nunca había interpretado un personaje durante un período tan largo. Nunca hice el mismo papel temporada tras temporada, así que fue una novedad para mí hacerlo durante el transcurso de casi una década. Tengo un vínculo muy especial con el personaje, con la franquicia, con la empresa. Me encanta interpretarlo, y le tengo un cariño muy especial a Scott Lang y a Ant-Man debido a ello”.

Jonathan Majors es Kang, el villano de Ant-Man and the wasp: Quantumania

Además, por tanto tiempo...

“Ya se cumple casi una década con este personaje y formando parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Es como irreal distanciarse un poco y mirar las cosas en perspectiva, como hace Scott en la película. Fue algo increíble formar parte de todo eso. Estuve en muchos países a los que nunca hubiese ido para promocionar las películas; visité muchos lugares y conocí a mucha gente. Ser parte de una franquicia que es famosa a nivel mundial y que tanta gente quiere, tantos niños, fue realmente algo maravilloso y disfruté mucho formar parte de todo eso. Me encantó la gente con la que trabajé, que al fin y al cabo, es lo principal. Pasamos mucho tiempo juntos en estas películas”. ¿Qué es el Reino Cuántico y qué importancia tiene en esta película?

“El Reino Cuántico tiene una importancia absoluta en esta película. En las películas anteriores, lo vimos de pasada, pero la mayor parte de esta transcurre en el Reino Cuántico. Es un lugar de locos: el entorno, los personajes y algunas de las cosas que se encuentran en el Reino Cuántico serán algo único y extraordinario para el público. Vi algunas previsualizaciones e imágenes generadas por computadora cuando estábamos filmando. Pero no vamos a ver el Reino Cuántico hasta que se termine de hacer la película, y van a estar trabajando en los efectos todo el tiempo, hasta el día del estreno. Parte de la diversión para los actores, creo, es ver cómo se ve todo cuando está terminada la película porque uno solo se lo imagina. Creo que cuando vea la película, va a ser alucinante”.