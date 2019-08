Había una vez... Tarantino

Diego Agudelo

Crítico de cine

“Lo que hizo no fue tanto crear un estilo nuevo, sino beber de muchos ‘géneros del cine de serie B’, que en la industria no tiene prestigio. Lo de Tarantino es un collage cinematográfico, que bebe de fuentes poco conocidas: películas orientales, spaghetti western, cine de samuráis o explotaition. No es gratuito que se use la palabra ‘tarantinesco’, sin duda hay un estilo visual que se combina con la lógica truculenta del guion. Su encanto está en que sus películas son homenajes al cine, con una crítica mordaz a la industria y un humor negro que se burla de todo lo sagrado: historia, dinero, fama y la estupidez humana”.