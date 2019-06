Novedades de los nuevos Hombres de Negro

Los investigadores K y J ( Tommy Lee Jones y Will Smith ) ya no hacen parte del escuadrón de MIB y ahora son H y M los designados para contrarrestar la nueva arremetida de alienígenas.

Sin Will Smith y con Chris Hemsworth sin su tradicional martillo de Thor, llega a la pantalla grande una nueva entrega de la saga Hombres de negro.

Aunque se especuló con que Jaden Smith , hijo de Will, asumiría el rol , los productores se decidieron por Thor, mejor dicho por Chris Hemsworth . Además del cambio de protagonista otra de las novedades es que por primera vez en la saga una mujer interpreta el papel de uno de los agentes.

Tras la finalización de las grabaciones en 2012, el mismo Will Smith expresó su deseo de no continuar con el personaje. “Tres películas ya son bastantes para mí, echaré un vistazo al guion y lo consideraré, pero ya va siendo hora de que le pasemos a alguien el testigo”, reseñó en su momento la revista Variety.

Sobre su personaje de H, Hemsworth afirmó, en comunicado de prensa de UIP International, que “rebosa confianza en sí mismo y tiene un buen sentido del humor y prefiere no seguir las reglas. Esto molesta a sus colegas, por lo que hay algo de fricción al interior de MIB Londres. H se ha salido con la suya durante largo tiempo, así que ya es hora de que alguien le sacuda y despierte”.

Poco acostumbrado a dar entrevistas, de hecho rechaza la mayoría, Hemsworth, de 35 años, reconoció que tras las grabaciones de Hombres de negro se retirará de la industria para pasar un tiempo largo al lado de su familia.

“Este año probablemente no rodaré nada. Solo quiero estar en casa con mis hijos. Están en una edad muy importante y cada vez notan más cuando me marcho”, expresó Hemsworth, en nota del The Daily Telegraph.

En el mismo artículo, el actor no descartó la posibilidad de seguir encarnando el rol de Thor, en la cinta Guardianes de la Galaxia.

Ahora solo resta esperar que Chris Hemsworth y Tessa Thompson logren superar en carisma y, especialmente, en taquilla, a la pareja que conformaron Will Smith y Tommy L. Jones.