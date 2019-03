A estos famosos no los busque en Instagram

Explica Villa que en general en estas plataformas no hay una división entre lo público y lo privado, “eso es lo que quizá la gente no entiende cuando abre una cuenta”, y ese es un tema que incomoda a los famosos, dadas las libertades que la gente tiene de escribirles, y en algunos casos hasta de insultarlos.

La actriz colombiana Zharick León le contó a EL COLOMBIANO que si su trabajo no fuera el de actriz, “creo que no haría uso de las redes sociales”. Ella tiene su cuenta en Instagram y la usa con moderación.

Kit harington

El actor británico, protagonista de Game of Thrones, se ha negado rotundamente a estar en esta red social a pesar de que algunos de sus compañeros de serie le han insistido.



Daisy Ridley

La actriz de Star Wars tuvo cuenta, pero la cerró al recibir comentarios negativos por expresar su apoyo a las víctimas de la violencia armada y criticar la posesión de armas.



Jennifer Lawrence

Cerca de 50 cuentas, creadas por fanáticos, aparecen de la protagonista de los Juegos del hambre. La actriz de 28 años no está interesada en tener una.



Angelina Jolie

A la actriz le preocupa incluso que sus hijos tengan redes sociales, así lo dijo en una reciente entrevista a la BBC Radio 4. Ni ella ni su exesposo Brad Pitt han tenido cuenta en Instagram.



Emma Stone

La nominada al Óscar este año por la cinta La favorita dijo a la revista Elle el año pasado que no se siente a gusto con compartir fotos y videos sobre su vida en Internet.



Ryan Gosling

Tiene Twitter más no la app de fotos. Algunas personas creyeron que tenía una cuenta con otro nombre cuando apareció Johannes Laschet, un bloguero alemán muy parecido físicamente al actor.



Kate Winslet

La actriz le dijo a la revista Vogue Inglaterra que no tiene tiempo para Instagram. Le preocupa el impacto negativo que las redes puedan tener en la autoestima de las jóvenes de hoy.