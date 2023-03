“John Wick nunca se rinde”, llega la cuarta película de la saga

El compromiso del actor es tal que no usó dobles de riesgo y demostró que es un experto en artes marciales, “su nivel de exigencia es muy alto y participa en las reuniones y decisiones de guion y reparto”, precisaron desde la película.

La película, además de Reeves, traerá a personajes conocidos: Laurence Fishburne como The Bowery King, jefe de la red de inteligencia clandestina integrada por habitantes de calle; Ian McShane como Winston, el propietario del Hotel Continental de Nueva York, y Lance Reddick en el rol del leal conserje Charon.

A los habituales actores de la saga se unen por primera vez, la superestrella de acción Donnie Yen como Caine; Bill Skarsgård como The Marquis; el maestro de artes marciales Hiroyuki Sanada como Shimazu, dueño del Hotel Continental de Osaka, y la cantante japonesa Rina Sawayama como su hija Akira.

¿De qué trata?

La acción de la cuarta cinta se traslada a Nueva York, Osaka, Berlín, el desierto Wadi Rum de Jordania y París. En esta ocasión, John Wick descubre un camino para derrotar a la organización más poderosa del inframundo “The High Table”, que ha puesto una recompensa multimillonaria sobre su cabeza. “Pero antes de ganar su libertad, deberá enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosos aliados, capaz de convertir a viejos amigos en peligrosos enemigos. Grandes dosis de acción que suben a un nuevo nivel”, reseña la sinopsis.

Reeves detalló que esta no se parece en nada a lo que se ha visto antes. Una afirmación arriesgada tras tres películas previas, pero su argumento es contundente: “Hay al menos 14 grandes secuencias de acción, incluida una salvaje y épica persecución por las calles de París. Y en el estilo de lucha de John Wick, experimentas su esfuerzo, compromiso y voluntad. Me encanta su actitud de no rendirse nunca”.

John Wick 4 tendrá nuevas conexiones entre los personajes, hilos emocionales que antes solo se insinuaban y nueva información sobre el duelo que carga Wick tras el fallecimiento de su esposa, y que ha sido motor y detonador de toda la saga.

Chad Stahelski regresa a la dirección de la película y ese es otro de los atractivos de esta cuarta entrega: “El vínculo de confianza entre Stahelski y Keanu Reeves es muy fuerte y es tal vez el ingrediente secreto de estas películas. Chad es su amigo y exstunt (doble de riesgo). Se inventó esta saga para Reeves en una época compleja para el actor”, comentan desde la cinta y añaden que gracias a ambos esta se ha convertido en una película de culto.

Si quiere ponerse al día con las otras tres películas estas las puede ver en las siguientes plataformas:

John Wick (otro día para matar), la primera de 2014, se puede ver en Prime Video.

John Wick 2: un nuevo día para matar, de 2017, en Prime Video, Netflix y Star+.

John Wick 3: Parabellum, de 2019, en Star+ y Lionsgate+