Esa historia se conoció en un documental y hoy llega a la ficción en cine gracias a la cinta Gol Gana, protagonizada por Michael Fassbender, en el papel de Thomas Rongen y dirigida por Taika Waititi. De este conmovedor camino para revertir la suerte de un equipo de fútbol habló Fassbender en esta entrevista cedida por Cine Color para EL COLOMBIANO.

Hace un par de años decidió tomar un descanso del cine y dedicarse a las carreras de autos, ¿qué fue lo que le hizo querer salir de este semiretiro y volver con esta película?

“Bueno, para ser honesto contigo, no me apetecía un descanso del todo. Es decir, dejé lo que fuera en 2017 porque quería dejar de actuar por un tiempo y quería dedicarme a las carreras. Pero luego, tal como transcurrían las temporadas de carreras, que comenzaba la temporada a principios de abril y luego la temporada duraba hasta finales de octubre, no tenía algo qué filmar porque obviamente yo hago una carrera cada tres semanas. La brecha más grande sería una de cuatro semanas en las vacaciones de verano. Entonces, intentar filmar una película en tres o cuatro semanas es obviamente complicado. No podía asegurarme con eso y era imposible hacer ambas cosas juntas. Así que tuve una pequeña ventana donde podía hacer cine o televisión o lo que fuera y eso habría sido desde principios de noviembre hasta finales de marzo. Y esta película cayó en ese lugar”.

Sin tanto tiempo de preparación, ¿fue esta una película fácil de abordar?, ¿tenía mucha presión?

“En realidad no, no recuerdo qué tan rápido fue que se dio todo, comencé a hablar con Taika -ni siquiera puedo recordar, ¿era como agosto o algo así?-. Y luego me presentaron el documental. Así que no sé cuándo hablamos por primera vez, creo que tal vez fue en agosto. Luego vi el documental y comencé a trabajar en el guion. Lo único que habría requerido tiempo de preparación fue tratar de conseguir el acento del verdadero Thomas Rongen que es holandés. Y en las conversaciones con Taika pensaba: ¿qué pasa con el acento holandés? y él me dijo: ‘tal vez olvídalo porque no creo que la gente sepa lo que estás tratando de hacer”. Trabajamos en el set con mucha improvisación y probar cosas in situ. Así que realmente ayudó que no tuviera que concentrarme en eso ni preocuparme por eso si nos salíamos del guion y el resto era simplemente sumergirme en ese mundo y rendirme también a la técnica de Taika porque estar allí hay que tener es mucha energía, es un desafío, pero es muy divertido. Es simplemente tener un dinamo creativo en el set. Y se trataba simplemente de colaborar con todos los actores que estaban a mi alrededor. Entonces, creo que siempre hay presión al empezar a filmar, quieres hacerlo bien, no quieres decepcionar el proyecto, pero nada más de lo habitual, diría yo”.