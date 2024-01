Por fin publicaron las esperadas nominaciones a los Premios Óscar, que se celebrarán el próximo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. La película más nominada es Oppenheimer, de Christopher Nolan, con 13 nominaciones, y la segunda es Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos, que se estrena en el país el próximo 25 de enero. Lo más sorprendente del listado es que, a pesar de que Barbie alcanzó 8 nominaciones, ninguna de ellas es por el impecable trabajo que hizo la actriz de 33 años, Margot Robbie, al encarnar a Barbie. Un reto que sin duda dejó satisfechos a los conocedores de la industria cinematográfica y del entretenimiento. “A veces con las nominaciones del Óscar uno queda triste o desconcertado porque no coinciden las preferencias de la academia con las de uno. En el caso de las categorías actorales a Mejor actriz y Mejor actor principal, uno siente que hay una ausencia de dos actores que quiero mucho y que me hubiera gustado verlos en las nominaciones. Uno es Margot Robbie porque hacer de la muñeca barbie que es un juguete, pero que de repente cobra conciencia de que lo es y entiende cosas del mundo, no era fácil plasmar eso y que fuera creíble en la pantalla grande y ella lo hace con herramientas actorales que ella, que es una grandísima actriz, tiene en un papel muy difícil”, dice Samuel Castro, crítico de cine de EL COLOMBIANO.

También comparó el trabajo de Margot con el de otras actrices nominadas como el de Annette Bening en Nyad. “Creo que pudo haber retos menos complicados como el de Annette Bening en Nyad. Quizás se premia el reto físico que fue para Bening verse realista en el papel de la nadadora. Es un reto actoral distinto, pero creo que el rango de habilidad que necesitaba Margot Robbie era más amplio”. En esta película la nadadora de maratones acuáticos Diana Nydad, de 64 años, intenta convertirse en la primera persona en nadar desde Cuba hasta Florida en Estados Unidos. También sorprendió que entre los nominados apareciera el nombre de Ryan Gosling, su compañero en el rodaje de Barbie y quien interpretó a Ken. Los fanáticos de la cinta rechazan que este si hubiese obtenido la nominación, pero la actriz Margot Robbie, no. Para Samuel Castro, otra de las ausencias que sobresalió fue la de Leonardo Dicaprio en la categoría de Mejor actor por su papel como Ernest Burkhart en Los asesinos de la luna del director Martin Scorsese. “En la categoría de Mejor actor me hace falta Leonardo DiCaprio. Lo más justo es que hubiera seis nominados pero creo que a DiCaprio lo afecta que el papel que él tiene en Los asesinos de la luna sea el de un pusilánime, un tipo desagradable con el que uno no quiere compartir y no quiere ver en pantalla por la personalidad del personaje y eso es gracioso, porque significa que el actor hizo tan bien su trabajo que no queremos al personaje ni destacarlo cuando lo que deberíamos hacer es premiar al actor por el efecto que dejó en nosotros”, concluye Castro. Otro actor que destacó por su ausencia en las nominaciones es Joaquín Phoenix, ganador del Óscar por el Joker y que ahora era un posible candidato por su papel protagónico en Napoleón del director de cine británico Ridley Scott.