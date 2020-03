El actor y productor de La Joya del Nilo (1985), Michael Douglas, está en Cartagena. No como en la producción de esta película en la que hay escenas que suceden en la ciudad de la costa caribeña, pero que en realidad fueron recreadas en México.

Después de un sorpresivo recorrido por Medellín, en el que compartió en sus redes sociales su visita al sector de Las Independencias, en la Comuna 13 y la línea J del metrocable, se comenzó a especular sobre el propósito de la visita del actor al país.

En su momento, el Ficci confirmó que Douglas, de 75 años, no estaba en la lista de invitados al evento que comenzará el próximo 11 de marzo. Sin embargo, según los organizadores, “su asistencia se confirmó a última hora”.

Estuvo hasta ayer 4 de marzo en Medellín y viajó por Viva Air a Cali. A partir de las 9:00 de la mañana se empezaron a ver fotografías de aficionados que reportaron su llegada al aeropuerto de la capital de Valle del Cauca.

Es recordado por su actuación en películas como Behind the Candelabra, Traffic, Atracción fatal y su interpretación del doctor Hank Pym en Antman y en Avengers: Endgame. Además de su presencia en el Ficci se especula que Douglas estuvo en el país reunido con varios inversionistas con el fin de establecer posibles negocios, no necesariamente relacionados con el cine.